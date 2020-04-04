Sağlık İlçe Müdürünün korona virüs testi pozitif çıktı
Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Duman'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
04.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:52
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Duman, görülen belirtilen üzerine korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Yapılan test sonucu pozitif çıkınca Duman, hastanede karantina altına alındı. Bunun yanı sıra Duman'ın bu süreç içerisinde görüştüğü kişilere de test yapılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA