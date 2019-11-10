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Sağlık iletişiminin önemine dikkat çekildi

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde 5. Sağlık İletişimi Sempozyumu düzenlendi.

10.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:12Sağlık iletişiminin önemine dikkat çekildi
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde 5. Sağlık İletişimi Sempozyumu düzenlendi.

8 Kasım Cuma günü İletişim Bilimleri Fakültesi Frig Salonu'nda 5. Sağlık İletişimi Sempozyumu kapsamında "Yaratıcı Dramayla Sağlık İletişimi Çalışmaları" başlıklı sunum yapıldı. Duygusal farkındalık çalışmaları ve duygusal çeşitliliğe ilişkin uygulamalara yer verilen sunuma ilgi yoğun oldu. Yaratıcı drama eğitmeni İmran Duman, "Hekimler farklı duygularla farklı iletişim kanalları oluşturmaya çalışıyorlar. Bu duygulara aşinalık kazandırmak için dinleyenleri role sokmaya çalıştık. Doğaçlama ve canlandırma yaptık. Nasıl hastalarla karşılaşabilir ve nelerle mücadele etmek zorunda kalabilirler bunları göstermeye çalıştık. Sempozyum oldukça iyi geçti. Katılımcıların tedirgin olabileceğini düşünmüştüm ama kendilerini ortama ait hissettiler" ifadelerini kullandı.

5. Sağlık İletişimi Sempozyumu, emeği geçenlere teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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