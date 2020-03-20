Sağlık kurumlarında hijyen çalışması

Çalışma alanını genişleten hijyen ekipleri bu kapsamda sağlık kurumlarında da dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Hijyen ekipleri ilk olarak vatandaşların sıklıkla kullandığı eczanelerde dezenfekte çalışması yaptı. Türkiye 'de ilk kez gerçekleştirilen uygulama eczacıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Eczanelerin dezenfekte edilmesinin ardından sağlık merkezleri de dezenfekte edilerek bakterilerden arındırılmış hijyenik bir ortam haline getirildi. Hijyen ekipleri, vatandaşların sıklıkla kullandığı mekanlardan olan Aliağa Devlet Hastanesi'nde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler