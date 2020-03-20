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Sağlık kurumlarında hijyen çalışması

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ilk günden itibaren çalışma alanını genişleten Aliağa Belediyesi, kurduğu hijyen ekibiyle kentin dört bir yanında dezenfekte faaliyetlerini sürdürüyor.

20.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:14
Sağlık kurumlarında hijyen çalışması

Çalışma alanını genişleten hijyen ekipleri bu kapsamda sağlık kurumlarında da dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Hijyen ekipleri ilk olarak vatandaşların sıklıkla kullandığı eczanelerde dezenfekte çalışması yaptı. Türkiye 'de ilk kez gerçekleştirilen uygulama eczacıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Eczanelerin dezenfekte edilmesinin ardından sağlık merkezleri de dezenfekte edilerek bakterilerden arındırılmış hijyenik bir ortam haline getirildi. Hijyen ekipleri, vatandaşların sıklıkla kullandığı mekanlardan olan Aliağa Devlet Hastanesi'nde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Türkiye, Güncel

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