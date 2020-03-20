Sağlık kurumlarında kullanılacak dezenfektanları kendileri üretiyor

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli olan 3 eczacı ve 1 kimyager, Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda korona virüsüne karşı 360 litre el dezenfektanı üretti.Konuyla ilgili açıklama yapan Eczacı Serap Şahin, "Tüm dünyada ve ülkemizde oluşan pandemi(salgın) sonrasında tüm kişisel koruyucu ekipmanlarının tüketiminde oldukça büyük artışlar oldu. Dolayısıyla bazı maddelerde ihtiyaç hasıl oldu. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü eczacılarımız ve kimyagerlerimiz bir araya geldik. İl Sağlık Müdürümüz ve Kamu Hastaneler Başkanımızla beraber yapmış olduğumuz istişareler sonrasında kendi ihtiyacımız olan el antiseptiklerini kendi üretimimiz halinde hazırlamak istediğimiz belirttik ve kabul edildi. Bakanlığımızın hazırlamış olduğu majistral el dezenfektanı hazırlama kılavuzundan yola çıktık. Bu kılavuzda yer alan formül üzerinden çalışma yaptık. Gerekli olan tüm malzemelerde Valimiz ve İl Sağlık Müdürümüz bize teminde yardımcı oldular. Dün itibarıyla el antiseptiklerini hazırlamaya başladık. Bu el antiseptiklerimiz tüm sağlık kuruluşlarımızda ve hastanelerimizde kullanılmaya başlanacak. 300 litre alkolden başladık üretime, inşallah devamı da gelecek" dedi.Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu kılavuza uygun olarak üretilen dezenfektanlar il genelindeki sağlık kuruluşlarında kullanılacak.Sık kullanılan el antiseptiklerinin üretimi artarak devam edecek. - AMASYA

Kaynak: İHA