Sağlık Lisesi öğrencisi mide kanseri genç kıza sürpriz moral etkinliği

14 Aralık 2018 Cuma 14:36



14 Aralık 2018 Cuma 14:36

Sağlık Lisesi öğrencisi mide kanseri genç kıza sürpriz moral etkinliğiMide kanseri genç kıza üniversitelilerden büyük sürprizHaluk Levent ve Yusuf Güney de İrem için mesaj gönderip, şarkı söylediISPARTA - Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde mide kanseri teşhisi konulan, 17 yaşındaki Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi İrem Ayvalı için Burdur Gençlik Merkezi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri tarafından sürpriz moral etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, öğrenciler tarafından 'Senden daha güzel' isimli şarkıyla karşılanan genç kıza, sanatçılar Haluk Levent ve Yusuf Güney tarafından gönderilen video mesajlar da izletildi. İrem için ayrıca pasta kesilerek, üniversiteliler tarafından hazırlanan konser sunuldu.Isparta'da geçen Eylül ayında rahatsızlığı için geldiği SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde vücudunda tümör tespit edildikten sonra midesinde delik ve mide kanseri teşhisi konulan 17 yaşındaki Özel Ahsem Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki İrem Ayvalı için Burdur Gençlik Merkezi ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu üyesi öğrenciler tarafından sürpriz moral etkinliği düzenlendi.SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ilk sabahı erken saatlerinde hazırlık yapan öğrenciler, 17 yaşındaki genç kızın aile bireyleriyle birlikte sürpriz için beklemeye başladı.'Senden daha güzel' şarkısıyla duygu dolu karşılamaBabası Tuncer Ayvalı tarafından, hastanede yataklı tedavi gördüğü odadan gezinti bahanesiyle dışarı çıkarılan İrem, konferans salonuna girdiğinde, Duman'ın 'Senden daha güzel' parçasıyla karşılandı.Gördüğü manzara karşısında duygu dolu anlar yaşayan genç kız, sevinç gözyaşları döktü.Her balonda bir öğrencinin yazdığı iyi dilek notu yer aldıÜniversiteli topluluk ve gençlik merkezi üyeleri tarafından, her birinin içerisinde iyi dilekler yazılı balonlarla karşılanan İrem, daha sonra yakınlarıyla birlikte sahne bölümüne alındı.Hazırlanan videoda Haluk Levent ve Yusuf Güney'in İrem'e mesajları yer aldıGenç kıza, 'Prenses' diye hitap eden üniversiteliler, daha sonra kendisini alkışlayarak, hazırladıkları video sunumunu izlettiler. Sunumlarda sanatçı Yusuf Güney ve Haluk Levent'in genç kız için çektiği video görüntüleri de yer aldı. Sanatçılar, genç kıza iyi dileklerini ilettikten sonra onun için şarkı söyleyerek, en yakın zamanda da konserlerine davet ettiklerini ifade ettiler.Genç kız, kendisi için hazırlanan sürpriz etkinlikler sırasında göz yaşlarına hakim olamazken, anne ve babası da gözyaşı döktü.Konser düzenleyip, aileye de moral oldularSürprizci gençler, daha sonra İrem için sazlı - sözlü bir konser gerçekleştirerek, daha sonra pasta kesimi yaptırdılar. İrem'in anne ve babasının yanında yer alarak, aileye de moral veren gençler, daha sonra etkinlikte doyasıya eğlenip, genç kızı eğlendirdiler.İrem Ayvalı: "Böyle bir şey beklemiyordum"Kendisi için böyle bir sürpriz beklemediği ve çok mutlu olduğunu dile getiren İrem Ayvalı ise, "Çok teşekkür ederim, Allah hepinizden de razı olsun, sağ olun. Böyle bir şey beklemiyordum. Benim en kötü günümde yanımda oldunuz. İleriye dönük çok iyi hedeflerim var. Bu sıkıntıların üstesinden geleceğim inşallah" dedi."Bizi kimse yenemez"Hastalığını yeneceği sözünü veren genç kız kendisi gibi rahatsızlığı bulunanlara da seslenerek, "İnşallah ben hepsini yeneceğim, atlatacağım. Hepsi güçlü dursun, bizi kimse yenemez" ifadelerini kullandı."Seneye aynı gün bir etkinlik yapacağız ve sunucumuz hanımefendi de Prenses İrem olacak"MAKÜ Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu Başkanı Ferdi Ersoy ise, topluluklarının 5 bin 1 kişilik bir aile olduğunu ifade ederek, o ailenen 5001. Ferdinin de İrem olduğunu söyledi.MAKÜ Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu Başkanı Ersoy açıklamasında, "İrem ile birlikte o 1'iz. İrem bizim için 1. O bir, çok özel bir 1. O yüzden seneye bugünün tarihini alalım ve seneye buradaki herkesi topluluğumuzun hazırlayacağı etkinlikte görmek istiyoruz. Oradaki sunucumuz da İrem olacak. ŞU andan itibaren kendisine görev veriyoruz. Sunucumuz hanımefendi, prensesimiz sunucu olacak Seneye bu vakit inşallah, buradaki herkesi üniversitemizde ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.Baba Ayvalı: "İnşallah daha iyi olacak"Kızının Burdur'daki Sağlık Meslek Lisesi'nde bu yıl 4.sınıfta öğrenim gördüğünü ve geçen Eylül ayında rahatsızlığının teşhisi konulduğundan bu yana SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğünü aktaran baba Tuncer Ayvalı ise, "Bize 'Her şeye hazırlıklı olun' dediler ama Rabbim, bundan ötesi yok. Süleyman Demirel Üniversitesi personeli ve herkesten Allah razı olsun. Bize burayı evimiz gibi açtılar. Biz, çocuğumla burada iken gece- gündüz demediler, evlerine bile gitmediler. Burada çocuğumun teşhisini koymak için gece - gündüz çalıştılar. Şu anda da sonuçlarını görüyoruz. İnşallah daha iyi olacak" şeklinde konuştu."Duygularımı sarf edemiyorum"Kızına mide kanseri teşhisi konulduğunu ancak, yapılan sürpriz etkinlik ile çok mutlu olduklarını aktaran baba Ayvalı, "Çok mutlu olduk. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Burdur Gençlik Merkezi öğrencileri olmak üzere, hepsinden de Allah razı olsun. Kızımı hiçbir zaman gerek Burdur'da, gerekse burada yalnız bırakmadılar. Buradaki etkinliği ben biliyordum ama çocuğumun haberi yoktu. Şu anda duygularımı sarf edemiyorum, hepinizden Allah razı olsun" dedi.