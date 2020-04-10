Sağlık malzemeleri İngiltere'ye ulaştı
Türkiye'den gönderilen sağlık malzemeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı mektup İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a teslim edildi.
10.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:28
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık malzemelerini ve Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yazdığı mektubu teslim eden uçağımız dönüşe geçti" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Cumhurbaşkanı, Boris Johnson, İngiltere, Türkiye, Güncel