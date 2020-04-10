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Sağlık malzemeleri İngiltere'ye ulaştı

Türkiye'den gönderilen sağlık malzemeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı mektup İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a teslim edildi.

10.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:35
Sağlık malzemeleri İngiltere'ye ulaştı
Türkiye 'den gönderilen sağlık malzemeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı mektup İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a teslim edildi. Uçak ise teslimatın ardından dönüşe geçti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık malzemelerini ve Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yazdığı mektubu teslim eden uçağımız dönüşe geçti" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Boris Johnson, İngiltere, Türkiye, Güncel
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