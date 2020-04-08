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Sağlık malzemesi satan telefoncuya baskın

ANKARA'da cep telefonu bayisinde usulsüz satılan maske, eldiven, ateş ölçer gibi toplam 591 bin 500 sağlık malzemesi ele geçirildi, iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

08.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:45
Sağlık malzemesi satan telefoncuya baskın

ANKARA'da cep telefonu bayisinde usulsüz satılan maske, eldiven, ateş ölçer gibi toplam 591 bin 500 sağlık malzemesi ele geçirildi, iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren cep telefonu bayisinde sağlık malzemeleri satıldığını tespit etti. Bunun üzerine iş yerine baskın yapıldı. Polisin aramasında 48 bin 520 tıbbi maske, 541 bin 500 tıbbi eldiven, 1400 el temizleme losyonu ve 153 elektronik ateş ölçer olmak üzere toplam 591 bin 173 parça sağlık malzemesi ele geçirildi. Tıbbi malzeme satışı için yetki belgesi bulunmadığı belirlenen K.K. gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem yapılan K.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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