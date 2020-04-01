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Sağlık malzemesi taşıyan uçak İtalya için yeniden havada

Sağlık malzemesi taşıyan uçak İtalya için yeniden havada Ankara'dan havalandıktan sonra sağlık malzemelerini Madrid'de İspanyol yetkililere teslim eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, bir sonraki durağı olan İtalya için yeniden havalandı.

01.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:34
Sağlık malzemesi taşıyan uçak İtalya için yeniden havada
ANKARA - Ankara'dan havalandıktan sonra sağlık malzemelerini Madrid 'de İspanyol yetkililere teslim eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, bir sonraki durağı olan İtalya için yeniden havalandı.
İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme götürmek üzere sabah saatlerinde Türkiye'den havalanan uçak, İspanya'daki teslimatların ardından İtalya'ya tıbbi malzeme götürmek üzere yeniden havalandı.
Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Sağlık malzemelerini Madrid'de İspanyol yetkililere teslim eden Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, bir sonraki durağı olan İtalya için yeniden havalandı" denildi.
Ayrıca paylaşımda, uçağın havalanışına ilişkin görüntüye de yer verildi. Sağlık malzemesi taşıyan uçak İtalya için yeniden havada

Kaynak: İHA

Etiketler: Madrid, İtalya, Genel

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Sağlık malzemesi taşıyan uçak İtalya için yeniden havada
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