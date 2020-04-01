Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık malzemesi taşıyan uçak İtalya için yeniden havada

Ankara'dan havalandıktan sonra sağlık malzemelerini Madrid'de İspanyol yetkililere teslim eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, bir sonraki durağı olan İtalya için yeniden havalandı.

01.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:50
Ankara'dan havalandıktan sonra sağlık malzemelerini Madrid 'de İspanyol yetkililere teslim eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, bir sonraki durağı olan İtalya için yeniden havalandı.
İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme götürmek üzere sabah saatlerinde Türkiye'den havalanan uçak, İspanya'daki teslimatların ardından İtalya'ya tıbbi malzeme götürmek üzere yeniden havalandı.
Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Sağlık malzemelerini Madrid'de İspanyol yetkililere teslim eden Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, bir sonraki durağı olan İtalya için yeniden havalandı" denildi.
Ayrıca paylaşımda, uçağın havalanmasına ilişkin görüntüye de yer verildi.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA) Sağlık malzemesi taşıyan uçak İtalya için yeniden havada

Kaynak: İHA

Etiketler: Madrid, İtalya, Güncel

Haberin Videosu :

Sağlık malzemesi taşıyan uçak İtalya için yeniden havada
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sağlık malzemesi taşıyan uçak İtalya için yeniden havada - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:12: Otoyollarda yapılan denetlemeler hakkında emniyetten açıklama - Haber 19:12: Kongo Cumhuriyeti'nde yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti: 20 ölü - Haber 19:12: Turgutlu'da toplu taşıma ve işçi servislerinde koronavirüs denetimi - Haber 19:10: Belediye çalışanları "dezenfeksiyon tüneli" yaptı - Haber 19:10: Hatay'da 65 yaş üstü vatandaşların yardımına jandarma koştu - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:54: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber