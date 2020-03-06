"Sağlık Market" uygulamasına üniversite hastaneleri de dahil edildi

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tıbbi ürün ve malzeme alımını kapsayan "Sağlık Market" sistemine üniversite hastaneleri de dahil edildi. Ege Üniversitesinin de içinde bulunduğu altı üniversitenin rektörleri, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir'in de katılımıyla tedarik iş birliği protokolü imzaladı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile Üniversite Hastaneleri Birliği, üniversite hastanelerinin mali sorunlarının çözümü, ilaç ve tıbbi malzeme teminindeki sıkıntıları gidermek üzere çalışma başlatmıştı. Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüyle; Ankara, Hacettepe, Gazi, Ege, Cerrahpaşa, Çukurova Üniversiteleri rektörleri ve başhekimlerinden oluşan Üniversite Hastaneleri Çözüm Grubu, iki aydır görüşmelerini sürdürüyordu. Görüşmeler sonucunda, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü altında "Sağlık Market" olarak da anılan sisteme üniversite hastaneleri de dahil edildi.



Sağlık Market sistemine üniversite hastanelerinin dahil edilmesi nedeniyle Ege Üniversitesinin de içinde bulunduğu altı üniversitenin rektörleri, protokol töreninde buluştu. Programda, iş birliği protokolüne imzalar atıldı. İmzalanan protokolle, tüm üniversite ve kamu hastaneleri, tüm ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını DMO üzerinden temin edeceği belirtildi. Türkiye çapında alınacak yüksek hacimli alımlarda ciddi tasarruf sağlayacak olan sistemin, ilaç ve malzeme teminindeki sıkıntıları ortadan kaldırması bekleniyor.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversite hastanelerinde ciddi bir tasarruf sağlayacak olan bu uygulamanın hayata geçirilmesinden dolayı oldukça memnunuz. Tıbbı ürün ve malzemenin hızlı ve uygun alımının yapılmasının yanı sıra önemli tasarruf sağlayacak sisteme üniversite hastanelerinin de dahil edilmesine verdiği desteklerden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. DMO Genel Müdürümüz ve rektörlerimizle imzaladığımız bu protokolün üniversitelerimize ve ülkemizi hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Üniversite hastanelerinin mali sorunlarının yapısal ve kalıcı çözümü için ise çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık iki ay içinde bu çalışmaların da sonuca kavuşacağı tahmin ediliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA