Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE KORONAVİRÜS TESTİ İÇİN ÖRNEK ALINDI

SULTANGAZİ'de bir aile sağlık merkezi çalışanında koronavirüs çıkması üzerine merkez önünde çalışanlardan test için örneği alındı.

10.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:59
SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE KORONAVİRÜS TESTİ İÇİN ÖRNEK ALINDI

SULTANGAZİ'de bir aile sağlık merkezi çalışanında koronavirüs çıkması üzerine merkez önünde çalışanlardan test için örneği alındı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Piri Reis Aile Sağlık Merkezi'nde bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nden 2 sağlık çalışanı, Aile Sağlık Merkezi'ne gelerek, diğer sağlık çalışanlarına koronavirüs testi için örnek aldı. Aile Sağlık Merkezi'nin önünde yapılan uygulamayı vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
48’lik Defne’nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haberler
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Haberler ›› Güncel ››SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE KORONAVİRÜS TESTİ İÇİN ÖRNEK ALINDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:56: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haber 16:56: Filistinli genç kız renkli çizimlerle çocuklara koronavirüsü anlatıyor - Haber 16:55: Karantinadaki çocuklara oyuncak ve boyama kitabı - Haber 16:54: Küçük Yasin'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Kampanyası'na Destek - Haber 16:54: Temsilen kılınan cuma namazı Ankara Melike Hatun Camii'nde eda edildi - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber