SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE KORONAVİRÜS TESTİ İÇİN ÖRNEK ALINDI
SULTANGAZİ'de bir aile sağlık merkezi çalışanında koronavirüs çıkması üzerine merkez önünde çalışanlardan test için örnek alındı.
10.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:24
Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Piri Reis Aile Sağlık Merkezi'nde bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nden 2 sağlık çalışanı, Aile Sağlık Merkezi'ne gelerek, diğer sağlık çalışanlarına koronavirüs testi için örnek aldı. Aile Sağlık Merkezi'nin önünde yapılan uygulamayı vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.
Kaynak: DHA
Etiketler: İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, Piri Reis, Güncel