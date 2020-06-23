Sağlık merkezinde bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Zonguldak'ta Kardelen S.'ye ait cüzdanı bulan duyarlı vatandaş polise teslim etti.

Sağlık merkezinde bulduğu cüzdanı polise teslim etti
23.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:12
Zonguldak'ta Kardelen S.'ye ait cüzdanı bulan duyarlı vatandaş polise teslim etti.

Sağlık Merkezinde Kardelen S.'ye ait cüzdanı Uygar Kır, cüzdanı polise teslim etti. Polis ekipleri cüzdanın sahibi Kardelen S.'nin cüzdanında bulduğu şehirler arası bir firmaya ait olan bilet ile firmaya ulaşarak kişinin telefon bileğilerine ulaştı. Sistemden telefon numarasına ulaşan polis, Kardelen S.'yi arayarak cüzdanın bulunduğunu söyledi.

Cüzdanı bulan ve polise teslim eden Uygar Kır, "Cüzdanı verem savaş da buldum. Ardından vatandaşlık görevini yapmak üzere durumu polise bildirdim" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, 3. Sayfa, Haber

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