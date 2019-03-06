Sağlık Merkezinde Korkutan Görüntü

Kaynak: DHA

Çağatay KENARLI- Ersan SAN - İstanbul DHA - Sirkeci Aile Sağlığı Merkezi'nin çatlak kolon ve kirişleri çalışanlar ile buraya gelenleri korkutuyor.KORKUTAN GÖRÜNTÜİstanbul Valiliği'nin hemen arkasında bulunan Hoca Paşa Caddesi Ebussuut Caddesi'nde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralık dükkanların üst katında 3 doktorla faaliyeti sürdüren Sirkeci Aile Sağlığı Merkezi'nin kolon ve kirişlerinde derin çatlaklar oluştu. Ortaya çıkan görüntü sağlık merkezindeki çalışanlar ile buraya gelenleri korkutuyor.ÇATLAKLAR RAHATLIKLA FARKEDİLİYORSağlık merkezine ilaç yazdırmaya gelen bir kişi, binanın eski bir yapı olduğunu belirterek, "Binadaki çatlakları daha önce gördüm. Bu bina eski bir bina. Yaklaşık 7 senedir burada bulunan aile hekimimizden ilaç yazdırıyorum. ya onarılsın yada başka bir yere taşınsın. İnsanlar buraya hasta olarak geliyor" dedi. Bir başka kişi de çatlaklarının rahatlıkla fark edilir düzeyde olduğunu belirterek önlem alınması gerektiğini kaydetti.ÇATLAKLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYORSağlık merkezinin içinde çekilen görüntülerde kolon ve kirişlerde çok sayıda derin çatlak olduğu görülüyor. Sıvaların da çatladığı kolon ve kirişlerdeki çatlakların her geçen gün arttığı belirtiliyor. Tarihi Yarımada'da İstanbul Valiliği'nin arka bahçe duvarının bitişiğindeki yapıda sağlık merkezinin yanı sıra çok sayıda da iş yeri bulunuyor.