Sağlık Merkezinden Televizyon ve Bilgisayar Çalındı

MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde, göçmenlerin tedavisi için hizmet veren sağlık ocağına giren hırsız ya da hırsızlar, 1 dizüstü bilgisayar ile 1 televizyon çaldı.
İstasyonaltı Mahallesi Kooperatif Sokak'taki Bab-ı Şifa Göçmen Sağlığı Merkezi'ne bu sabah gelen görevliler, pencere ve kapının kırık olduğunu gördü. Yapılan kontrolde doktora ait 1 dizüstü bilgisayar, 1 geniş ekran televizyonun çalındığını belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Hırsızlığı yapanın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis
, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
- Manisa
Turgutlu,Manisa
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:13