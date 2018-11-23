Sağlık Müdürlüğü, 'Altın Dostu İl Ödülü'nü Sahiplerine Verdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir
Sağlık Müdürlüğü, Türkiye
genelinde sürdürülen anne sütünün teşviki programında 2014 yılı itibari ile altın bebek dostu il olarak aldığı ödülü sahiplerine ulaştırdı. Sağlık Bakanlığı
tarafından geçtiğimiz ay 'Altın Bebek
Dostu' il olarak ödüllendirilen Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, projeyi yürüten Anne
Sütü ve Emzirme İl Temsilcisi Ebe Yaşar
Eroğlu ve Ebe Semiha Türkmen'e plaketleri İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu
tarafından verildi.
Proje kapsamında anne sütünün teşviki amacıyla programında ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi 6. aydan sonra ek besinlere başlanmasının yanı sıra emzirmenin 2 yıla kadar devam ettirilmesi ve emzirme yöntemleri anlatılıyor. - KIRŞEHİR
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