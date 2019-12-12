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Sağlık Müdürlüğü Aras Elektrik ile indirim protokollü imzaladı

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ağır kış şartlarında elektrik tüketiminin daha fazla olmasından dolayı Aras Elektrik'le indirimli tarife için protokol imzaladı.

12.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:18Sağlık Müdürlüğü Aras Elektrik ile indirim protokollü imzaladı
İl Sağlık Müdürlüğü ağır kış şartlarında elektrik tüketiminin daha fazla olmasından dolayı Aras Elektrik'le indirimli tarife için protokol imzaladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir, "Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü Fahrettin Tunç ile yaptığımız görüşmeyle, zor kış şartlarında sağlık hizmeti sunan Erzurum merkez ve tüm ilçe sağlık kuruluşlarına destek olmak amacıyla elektrik enerjisi bedelinde indirim protokolü imzaladık. Tüm sağlık kuruluşlarımıza hayırlı olsun. Verdikleri destekten dolayı Aras Elektriğe özellikle teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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