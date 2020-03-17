Sağlık Müdürlüğü ekipleri Kapalıçarşı esnafını sağlık kontrolünden geçiriyor
İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, tarihi kapalıçarşı esnafını sağlık kontrolünden geçiriyor.
17.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:15
İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, tarihi kapalıçarşı esnafını sağlık kontrolünden geçiriyor.
İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kapalıçarşıda denetimlerde bulunmaya başladı. Kapalıçarşı esnafını tek tek gezen sağlık ekipleri, herhangi bir hastalık belirtilerinin olup olmadığını sordu. Çalışan ve dükkan sahiplerine son dönemde rahatsızlık geçirip geçirmediğini soran ekipler, aldığı bilgileri not alarak kaydetti. Yapılan sağlık taramasında şüpheli görülecek esnafların hastanelere yönlendirileceği öğrenildi. - İSTANBUL
İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kapalıçarşıda denetimlerde bulunmaya başladı. Kapalıçarşı esnafını tek tek gezen sağlık ekipleri, herhangi bir hastalık belirtilerinin olup olmadığını sordu. Çalışan ve dükkan sahiplerine son dönemde rahatsızlık geçirip geçirmediğini soran ekipler, aldığı bilgileri not alarak kaydetti. Yapılan sağlık taramasında şüpheli görülecek esnafların hastanelere yönlendirileceği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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