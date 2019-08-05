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Sağlık Müdürlüğünden Kurban Bayramı bilgilendirmesi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları bilgilendirmek için etkinlikler yapıyor.

05.08.2019 15:06 Sağlık Müdürlüğünden Kurban Bayramı bilgilendirmesi
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları bilgilendirmek için etkinlikler yapıyor.

Toplumda sağlık okuryazarlığının artırılması ve sağlığın geliştirilmesi amacı ile Kurban Bayramı öncesi dünyada ve ülkemizde oldukça yaygın görülen "Kist Hidatik" hastalığı, "Kurban Bayramı'nda Beslenme" ve "Kurban Bayramı'nda Kesik ve Yaralanmalar" konularında toplumsal farkındalık oluşturuyor.

Müdürlük görevlileri belediyelerce belirlenmiş kurban satış ve kesim yerlerinde bilinçlendirme etkinlikleri yapılarak vatandaşa söz konusu etkinliklerde kullanılmak üzere broşürler bastırılarak halka dağıtıldı. Belediyece belirlenen kurban satış ve kesim yerlerine bez brandalar, bilboardlar asılarak, camilerimize afişler asılarak cami cemaatine ve halka broşürler dağıtıldı. - ADIYAMAN

İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Adıyaman, Kesik, Güncel

Kaynak: İHA

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