Haberler » Güncel » Sağlık Müdürü Açıkgöz'den Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ziyaret - Haber

Sağlık Müdürü Açıkgöz'den Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ziyaret

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti.

31.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:04 Sağlık Müdürü Açıkgöz'den Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ziyaret
İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret ederek hastanenin genel durumu ve sürdürülen çalışmalar hakkında Başhekim Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar' dan bilgi aldı. Açıkgöz, hizmet alanlarını gezerek yerinde incelemelerde bulundu.

Açıkgöz ziyaretinde hastanede hizmet veren personel ile bir araya gelerek, çalışma koşulları ve hastane içinde yapılmasını istedikleri düzenlemeler hakkında önerilerini aldı.

Başhekim Doç .Dr. Duygu Eren Dağlar, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Açıkgöz'e teşekkür etti. - AYDIN

Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:12   Amasya'da aranan 20 şahıs yakalandı - Haber
14:12   Tokat'ta "Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim" Projesi - Haber
14:12   Muş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı - Haber
14:12   Putin ile Zelenskiy görüştü - Haber
14:11   Muş'ta DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
31.12.2019 14:17:11