Sağlık Müdürü Arslan'ın Att İstasyonlarını Ziyareti

Karaman
İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan
, 112 istasyonlarında görev yapan çalışanları ziyaret etti. 22 Mart
Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü nedeniyle istasyonları ziyaret eden Arslan, çalışanların vakalara müdahale ettikleri sırada yaşadıkları sıkıntıları dinledi.
112 sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile gece gündüz demeden mesai yürüttüğüne dikkat çeken Arslan ATT çalışmalarında başarılar diledi.
Arslan, insan hayatının tehlikede olduğu anda ilk müdahaleyi yapan acil servis merkezi çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiğine vurgu yaparak, "Yaptıkları işin zorluğu ve ciddiyeti onların sorumluluğunu artırmasına rağmen, onlar bu sorumluluğun bilincinde olarak tereddütsüz bir şekilde olaylara soğukkanlı olarak yaklaşabiliyorlar. Gerçekten fedakarlıkları çok büyük." diye konuştu.
Arslan'a, Sağlık İl Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin, Başkan Yardımcısı Serkan Koyuncu
, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Fatih
Rüştü Delen eşlik etti.
Güncel
Kaynak: AA