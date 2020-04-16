Sağlık Müdürü Bedir: Erzurum filyasyonda yüzde 100'ü yakaladı

ERZURUM İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte filyasyonda (temas zincirinin tanımlanması) yüzde 100'ü yakaladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen gün yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla mücadelede filyasyonun çok önemli olduğunu söyledi. Bakan Koca, bu kapsamda sahada binlerce ekibin koronavirüs pozitif çıkan hastaların temas çevresini taramadan geçirdiğini belirterek, bu çalışmaların salgının kontrol altına alınması için kritik önemde olduğunu söyledi. Erzurum 'da sağlık çalışanlarından oluşturulan filyasyon ekipleri de yoğun bir mesai ile çalışıyor. Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, kentte hastalarla temaslı olan 1199 kişiye ulaşıldığını açıkladı. Bedir, "Sayın bakanımızın sürekli vurguladığı gibi koronavirüs ile savaşın en önemli aşamalarından biri temaslı takibi olan filyasyon ile bulaş zincirini kırmak, bir diğeri ise izolasyon çalışmalarıdır. Bu bağlamda ilimizde hasta olmayan, ancak hastalar ile temaslı 1199 insanımızın tamamına ulaşan ve filyasyon oranını yüzde 100'e tamamlayan fedakar sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK'

Filyasyonun yanından izolasyonun da salgınla mücadelede çok önemli olduğunu hatırlatan Bedir, şunları söyledi:

"Ayrıca izolasyonu sağlarken bizimle birlikte canla başla mücadele eden çok değerli jandarma, emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde başından beri ilimizde koordinasyonu sağlayan ve rehberliği ile bize destek olan sayın valimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Salgın zinciri tamamen kırılıp koronavirüs ilimizi ve ülkemizi tamamen terk edene kadar filyasyon ve izolasyon çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Lütfen siz de bize destek olun ve evde kalın."