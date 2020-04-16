Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Sağlık Müdürü Bedir: Erzurum filyasyonda yüzde 100'ü yakaladı

ERZURUM İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte filyasyonda (temas zincirinin tanımlanması) yüzde 100'ü yakaladıklarını söyledi.

16.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:25
Sağlık Müdürü Bedir: Erzurum filyasyonda yüzde 100'ü yakaladı

ERZURUM İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte filyasyonda (temas zincirinin tanımlanması) yüzde 100'ü yakaladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen gün yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla mücadelede filyasyonun çok önemli olduğunu söyledi. Bakan Koca, bu kapsamda sahada binlerce ekibin koronavirüs pozitif çıkan hastaların temas çevresini taramadan geçirdiğini belirterek, bu çalışmaların salgının kontrol altına alınması için kritik önemde olduğunu söyledi. Erzurum 'da sağlık çalışanlarından oluşturulan filyasyon ekipleri de yoğun bir mesai ile çalışıyor. Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, kentte hastalarla temaslı olan 1199 kişiye ulaşıldığını açıkladı. Bedir, "Sayın bakanımızın sürekli vurguladığı gibi koronavirüs ile savaşın en önemli aşamalarından biri temaslı takibi olan filyasyon ile bulaş zincirini kırmak, bir diğeri ise izolasyon çalışmalarıdır. Bu bağlamda ilimizde hasta olmayan, ancak hastalar ile temaslı 1199 insanımızın tamamına ulaşan ve filyasyon oranını yüzde 100'e tamamlayan fedakar sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK'

Filyasyonun yanından izolasyonun da salgınla mücadelede çok önemli olduğunu hatırlatan Bedir, şunları söyledi:

"Ayrıca izolasyonu sağlarken bizimle birlikte canla başla mücadele eden çok değerli jandarma, emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde başından beri ilimizde koordinasyonu sağlayan ve rehberliği ile bize destek olan sayın valimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Salgın zinciri tamamen kırılıp koronavirüs ilimizi ve ülkemizi tamamen terk edene kadar filyasyon ve izolasyon çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Lütfen siz de bize destek olun ve evde kalın."


Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Erzurum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı? Haberler
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı?
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı Haberler
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››Sağlık Müdürü Bedir: Erzurum filyasyonda yüzde 100'ü yakaladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:04: Yaşlı çift bayram harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 14:04: Kovid-19 nedeniyle sessizliğe bürünen Sarıkamış'ta tilkiler yerleşim yerine indi - Haber 14:03: Moda tasarımcısı, gönüllü maske dikiyor - Haber 14:03: Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi - Haber 14:03: Türkiye günlük 50 milyon maske üretim kapasitesine sahip - Haber 13:44: Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi