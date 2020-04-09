Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık Müdürü Oruç: "Sağlık çalışanları kahramanca bir hizmet sunmaya devam ediyor"

Bafra Devlet Hastanesi'nde korona virüsü (Kovid-19) hastalarının tedavi ve takiplerini sürdüren sağlık çalışanları ile bir araya gelen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Samsun sağlık camiasının yaşanan zorlu koşullara rağmen dimdik ayaktadır.

09.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:34
Sağlık Müdürü Oruç:
Bafra Devlet Hastanesi'nde korona virüsü (Kovid-19) hastalarının tedavi ve takiplerini sürdüren sağlık çalışanları ile bir araya gelen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Samsun sağlık camiasının yaşanan zorlu koşullara rağmen dimdik ayaktadır. Tüm vatandaşların evde kalıp, gerekmedikçe sokağa çıkmayarak, sağlık çalışanlarının özverisine karşılık vermesi gerekiyor. Kovid-19 hastalığıyla mücadelede herkesin yanımızda olmasını bekliyoruz" dedi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, pandemi hastanelerinden biri olan Bafra Devlet Hastanesi'nde kovid-19 hastalarının tedavi ve takiplerini sürdüren sağlık çalışanlarına yönelik moral ziyareti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar ve alınan önlemler konusunda Hastane Başhekimi Opr. Dr. Ahmet İsmailoğlu'ndan bilgi alan Müdür Oruç, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, olası vakalara yaklaşım ve sürecin doğru ilerlemesine yönelik tedbir ve uygulamaları yerinde inceledi. Tüm sağlık personellerine özverilerinden dolayı teşekkür eden Oruç, "Samsun sağlık camiasının yaşanan zorlu koşullara rağmen dimdik ayaktadır. Görevini yakın zamanda deprem felaketinde özveriyle yapan sağlık çalışanlarının bugünde her türlü övgünün üzerinde, milletleri için kahramanca bir hizmet sunmaya devam ediyor. Ülke çapında gerçekleşen 'Sağlık Çalışanını Alkışla' kampanyasının tüm sağlık çalışanlarını mutlu etti. Ancak bu yeterli değil. Tüm vatandaşların evde kalıp, gerekmedikçe sokağa çıkmayarak, sağlık çalışanlarının özverisine karşılık vermesi gerekiyor. Kovid-19 hastalığıyla mücadelede herkesin yanımızda olmasını bekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Samsun, Bafra, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Sağlık Müdürü Oruç: 'Sağlık çalışanları kahramanca bir hizmet sunmaya devam ediyor' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:04: Elazığ'da karantina noktası 11'e yükseldi - Haber 17:04: Başkan Kılınç, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haber 17:04: Kanada'dan getirilen 203 Türk vatandaşı, Trabzon'da yurda yerleştirildi - Haber 17:04: Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haber 17:04: Zonguldak'tan kısa kısa - Haber 16:24: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler