Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'na Kurum Müdürlerinden Hayırlı Olsun Ziyareti

Van
'daki, kurum müdürleri, İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. İl Sağlık Müdürlüğü
görevine atanan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na kurum amirlerinin yapmış olduğu ziyarette yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak başarılar dilediler. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kurum amirlerine yapmış oldukları ziyaretten memnun olduğunu ifade ederek, samimi bir sohbet havasında gerçekleşen karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Dr. Sünnetçioğlu, kurum müdürlerine ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - VAN