Sağlık Müzesine Yeni Bölüm

Geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan ve 9 ayda 20 bin ziyaretçi ağırlayan Bursa
Sağlık Tarihi Müzesi'nde optisyenlik bölümü de hizmete girdi. Acıbadem Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Turgut Çakar
ile Bursa optik sektörünün duayen isimlerinden Mehmet Tekden'in katkılarıyla oluşturulan bölümün açılışı, Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas
, Bursa eski Milletvekili
Dr. Ceyhun İrgil
ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanı Aziz Elbas
tarafından yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, yaptığı konuşmada, 14 Mart
2018 Tıp Bayramı
'nda açılışı gerçekleştirilen Bursa Sağlık Tarihi Müzesi'nin kurulduğu günden bu yana sağlık tarihi müzeciliği konusunda önemli gelişmeler kaydettiğini ifade etti. Müzenin yerli ve yabancı ihtisas mensupları ile müze severlerin ilgi odağı olduğunu belirten Elmas, "Bursa'mıza ait sağlık tarihi koleksiyonunun kronolojik olarak anlatıldığı müzemizde, bugün yeni bir bölüm daha açtık. Vücudumuzun en önemli organlarından olan göz ve göz sağlığına yönelik optisyenlik bölümü, kalıcı olarak anlatımlarımıza eklendi" dedi.
Optik ürünler ile bunların nasıl imal edildiği, dönemlerine göre gelişimleri ve kullanımlarının açılışı yapılan bölümde sergilendiğini söyleyen Elmas, "Koleksiyon içinde gözlük yapım makinaları kronolojisi, optisyenlik aletleri, gözlükler, optisyenliğe ait kitaplar, Atatürk
'ün gözlüklerinin 1'e 1 kopyası, tarihi nitelikli ruhsatnameler ve daha birçok eser, Bursa Sağlık Tarihi Müzesi Turgut Çakar Optisyenlik Bölümü'nde izleyiciyle buluşuyor. Sağlık tarihine ve Bursa'ya ilgi duyan tüm ziyaretçilerimizi müzemizde görmek istiyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından müzenin açılışı, protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Davetliler açılışın ardından bölümde sergilenen malzeme ve ekipmanları inceledi. - BURSA
Turgut Çakar,Bursa
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:43