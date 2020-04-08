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Sağlık Ocağına ''Anti-Korona'' kiti

Bornova Belediyesi, kendi ürettiği maske ve kolonya ile sıvı sabundan oluşan paketleri, ilçe genelindeki Aile Sağlık Merkezlerine dağıtmaya başladı.

08.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:17
Sağlık Ocağına ''Anti-Korona'' kiti

Bornova 'da Koronavirüsle mücadele kapsamında süren çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlçe genelinde sahada çalışan tüm meslek gruplarına olduğu gibi sağlık kuruluşlarına da destek olan Bornova Belediyesi, İlçe'de bulunanAile Sağlığı Merkezlerine, içerisinde 10 adet maske, kolonya ve sıvı sabun bulunan paketlerden dağıttı.

Sıfır noktasında halkın sağlığı için gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlıkçıların her zaman yanında olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, '' Aile Sağlık Merkezlerimizde görev yapan sağlıkçılarımız, bir yandan Koronavirüsle mücadele ederken diğer yandan başka hastalıklar içinde merkezlere gelen vatandaşlarla birebir temas içinde oluyor, bu kapsamda kendi bünyemizde ürettiğimiz maske, kolonya ve içinde sıvı sabun da bulunan paketleri merkezlerimize dağıttık. Amacımız hem sağlık görevlilerimize hemde sağlık ocağına gelen vatandaşlarımıza destek olmak. Bu sıkıntılı günleri kenetlenerek hep birlikte aşacağız.'' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Bornova, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sağlık Ocağına ''Anti-Korona'' kiti - Haberler

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