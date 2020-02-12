Haberler » Güncel » SAĞLIK OCAĞINDA TOKAT KAMERADA - Haber

SAĞLIK OCAĞINDA TOKAT KAMERADA

Bayrampaşa'da bir kadının tıbbı sekretere attığı tokat güvenlik kamerasına yansıdı.

12.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:13SAĞLIK OCAĞINDA TOKAT KAMERADA

'da bir kadının tıbbı sekretere attığı tokat güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'daki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın hasta, mesai saati dışında merkeze gelerek ilaç yazdırmak istedi. Beklemesi istenilen kadın, görevlilere bağırmaya başladı. Öfkeli kadın, danışmada bulunan tıbbı sekretere tokat attı. Kadın bir süre sonra sağlık ocağını terk etti. Yaşanan bu anlar sağlık ocağının güvenlik kamerasına yansırken, sağlık çalışanı, kadından şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Sağlık ocağının dış görüntüsü


- İstanbul

Bayrampaşa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
12.02.2020 13:59:02