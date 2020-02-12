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Öfkeli kadın, sağlık ocağında sekreteri tokatladı! Olay anı kamerada

Bayrampaşa'daki Aile Sağlığı Merkezi'nde mesai saati dışında merkeze gelerek ilaç yazdırmak isteyen kadın, beklemesi istenilince öfkesine yenik düşüp danışmada bulunan tıbbı sekretere tokat attı.

12.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:59Öfkeli kadın, sağlık ocağında sekreteri tokatladı! Olay anı kamerada

İstanbul 'da bir kadının tıbbi sekretere attığı tokat güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'daki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın hasta, mesai saati dışında merkeze gelerek ilaç yazdırmak istedi. Beklemesi istenilen kadın, görevlilere bağırmaya başladı.

TOKAT ATIP SAĞLIK OCAĞINDAN AYRILDI

Öfkeli kadın, danışmada bulunan tıbbı sekretere tokat attı. Kadın bir süre sonra sağlık ocağını terk etti. Yaşanan bu anlar sağlık ocağının güvenlik kamerasına yansırken, sağlık çalışanı, kadından şikayetçi oldu.


Bayrampaşa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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