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SAĞLIK OCAĞINDA TOKAT KAMERADA

Bayrampaşa'da bir kadının tıbbı sekretere attığı tokat güvenlik kamerasına yansıdı.

12.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:34SAĞLIK OCAĞINDA TOKAT KAMERADA

'da bir kadının tıbbı sekretere attığı tokat güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'daki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın hasta, mesai saati dışında merkeze gelerek ilaç yazdırmak istedi. Beklemesi istenilen kadın, görevlilere bağırmaya başladı. Öfkeli kadın, danışmada bulunan tıbbı sekretere tokat attı. Kadın bir süre sonra sağlık ocağını terk etti. Yaşanan bu anlar sağlık ocağının güvenlik kamerasına yansırken, sağlık çalışanı, kadından şikayetçi oldu.


- İstanbul

Bayrampaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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