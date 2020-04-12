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Sağlık personeli aç kalan sokak hayvanlarını unutmadı

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 il arasında yer alan Diyarbakır'da sokak hayvanlarını unutmayan ecza deposu sorumlu müdürü Mustafa Gözaçık, sokağa hayvanlar için yem ve su bıraktı.

12.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:43
Sağlık personeli aç kalan sokak hayvanlarını unutmadı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 il arasında yer alan Diyarbakır 'da sokak hayvanlarını unutmayan ecza deposu sorumlu müdürü Mustafa Gözaçık, sokağa hayvanlar için yem ve su bıraktı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır'da da cadde, sokak ve meydanlar boşalarak sokak hayvanlarına kaldı. Sokak hayvanlarını unutmayan ecza deposu sorumlu müdürü Mustafa Gözaçık, yıllardır mahalleliyle birlikte baktığı köpek ve kuşları unutmayarak yem, kemik, et ve su bıraktı.

"Onlar dilsiz, seslerini duyuramazlar"

20 yıldır karşı taraftaki güvercinlere Şehmus amcanın baktığını anlatan Mustafa Gözaçık, "Ben bu mahallede doğdum büyüdüm. Bugün bunların burada kimsesiz olduğunu bildiğim için iş yerimden izin alarak gelip bunların yemlerini verdim, köpeklerimizin kemiklerini, etlerini ve kuşlarımızın sularını ve buğdaylarını serptikten sonra tekrar işimizin başına döndük. Sağlık çalışanı olarak halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte Allah herkese yardım etsin, sabırlar versin. Mümkün mertebe bizim için evde kalın. Hayvanları unutmadık. Onlar dilsiz, seslerini duyuramazlar. Bildiğimiz için geldik, yıllardır bu mahallede, burada bu kuşlara bakarız. Şuanda kimsenin bunlara buğday veremeyeceğini bildiğim için buğdayı evden alıp geldim ve hayvanlarımıza verdim. Aç kalmasınlar" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel
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