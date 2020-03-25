Sağlık personeli alım tarihleri nedir? 32 bin sağlık personeli ne zaman alınacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs salgını nedeni ile sağlık alanında personel ihtiyacının artmaya başladığını ve ciddi oranda personel alımı yapacaklarını daha önce açıklamıştı. Çeşitli sağlık branşlarında 32 bin personel alımının yapılacağını ifade eden Fahrettin Koca, alım ile ilgili başvuru tarihleri ve detayları kamuoyu ile paylaştı. 32 bin salık personeli alımı ile ilgili detaylar haberimizde.

32 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIM TARİHLERİ NEDİR?

Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak.

ALIM YAPILACAK SAĞLIK BRANŞLARI VE TERCİH KILAVUZU

11.000'i Hemşire, 1.600'ü Ebe ve 4.687'si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alınacak.

Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

Duyurular için Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.

Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.