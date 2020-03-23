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Sağlık personeli çocuklarından vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı

Sağlık personeli çocuklarından vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı Hastane personelinin çocukları, 'Korona virüs' tedbirleri kapsamında vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarmak için bir video çekti.

23.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:33
Sağlık personeli çocuklarından vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı
ANKARA - Hastane personelinin çocukları, 'Korona virüs' tedbirleri kapsamında vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarmak için bir video çekti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı saran 'Korona virüs' salgını sonrasında alınan tedbirler kapsamında, ülkeler vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor. Türkiye genelinde çıkarılan genelgeler ve uygulanan tedbirler kapsamında da vatandaşların evden çıkmamaları istendi. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli personelinin çocukları da vatandaşları evde kalmaları noktasında bir video çekerek uyardı. Görüntülerde yer alan çocuklar, Benim annem sizin için hastanede çalışıyor. Sizde annem için lütfen evinizde kalın" diyerek vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor. Sağlık personeli çocuklarından vatandaşlara ’Evde Kal’ uyarısı

Kaynak: İHA

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Sağlık personeli çocuklarından vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı
Etiketler : Genel

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