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Sağlık personeli sokak hayvanlarını unutmadı

Sağlık personeli sokak hayvanlarını unutmadı Diyarbakır dahil 30 Büyükşehirde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte sokak hayvanlarını unutmayan bir ecza deposu sorumlu müdürü Mustafa Gözaçık, hayvanlar için yem ve su bıraktı.

12.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:43
Sağlık personeli sokak hayvanlarını unutmadı
DİYARBAKIR - Diyarbakır dahil 30 Büyükşehirde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte sokak hayvanlarını unutmayan bir ecza deposu sorumlu müdürü Mustafa Gözaçık, hayvanlar için yem ve su bıraktı.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır'da da cadde, sokak ve meydanlar boşalarak sokak hayvanlarına kaldı. Sokak hayvanlarını unutmayan bir ecza deposu sorumlu müdürü Mustafa Gözaçık, yıllardır mahalleliyle baktığı köpek ve kuşlara yasakla birlikte kendisi, yem, kemik, et ve su bıraktı.

"Onlar dilsiz seslerini duyuramazlar"
Mustafa Gözaçık, 20 yıldır karşı taraftaki güvercinlere Şehmus amcanın baktığını söyledi. Gözaçık, "Ben bu mahallede doğdum büyüdüm, bugün bunların burada kimsesiz olduğunu bildiğim için iş yerimden izin alarak gelip bunların yemlerini verdim, köpeklerimizin kemiklerini, etlerini ve kuşlarımızın sularını ve buğdaylarını serptikten sonra tekrar işimizin başına döndük. Sağlık çalışanı olarak halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte Allah herkese yardım etsin, sabırlar versin. Mümkün mertebe bizim için evde kalın. Hayvanları unutmadık. Onlar dilsiz seslerini duyuramazlar. Bildiğimiz için geldik, yıllardır bu mahallede, burada bu kuşlara bakarız. Şuanda kimsenin bunlara buğday veremeyeceğini bildiğim için buğdayı evden alıp geldim ve hayvanlarımıza verdim, aç kalmasınlar" dedi. Sağlık personeli sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Zonguldak, Genel
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