Sağlık Personeli Yardım Meleğine Dönüştü

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:28



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:28

Antalya'da Sağlık Personeli Nurcan Mayıslar, yaşlısından gencine ihtiyaç sahibi her kesime ve herkese mesai sonrası yardım ihtiyaçlarına ulaştırıyor.Antalya'da Sağlık Personeli olarak görev yapan Nurcan Mayıslar, küçük yaşlarda kendisine bir yakını tarafından pembe ceket verildi. İlk gün pembe ceketi kaybeden mayıslar tam 5 yıl ceketini aradı. Çocukken yaşadığı bu olayı unutamayan Mayıslar, kendini insanların yardımına adadı. 9 yıldır Antalya ve tüm ilçelerinde yardıma muhtaç kişilere ulaşan Mayıslar, yaşlısından gencine ihtiyaç sahibi her kesime, mesai sonrası ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor.Taksi ve eşinin yardımıyla hazırladığı malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını ifade eden Nurcan Mayıslar, "9 yıldır bu gönüllü çalışmayı tek başıma sürdürmekteyim. Küçük yaşlarda yaşadığım ve ilk gün verilen Pembe ceketimi kaybetmemin etkisini uzun yıllar bu üzüntümü yaşadım. Çok sonraları mesleğimin de insanlarla iç içe olmam onlara daha çok dokunmayı, yaşamayı ve hissetmeyi gerektirdi. Onların ihtiyaç ve taleplerini yakından dinledim ve izledim. Bir çalışan olarak bu ziyaretlerimi mesai sonrası devam ettirdim. Onların sorunlarını, sıkıntılarına yakından tanık oldum. Yaptığım çalışmalar ve gayretler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ulaştığım ailelerin sosyo ekonomik durumlarını en ince ayrıntısına kadar inceleyip değerlendirerek onların ihtiyaç duyduğu talep ettikleri konuları sağlamaya gayret gösterdim" dedi. - ANTALYA