Sağlık personelinden evde kalın mesajı

DÜZCE(İHA) – Korona virüsün hızla yayılmaya devam ederken sık sık evden çıkmayın çağrısı yapılmaya başladı. Atatürk Devlet Hastanesi personeli de hazırladıkları pankartlarla Düzcelilerin evde kalmasını istediler.Korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı vatandaşların mecbur kalmadıkça evden çıkmaması gerektiği vurgulanırken Atatürk Devlet Hastanesi personelleri hazırladıkları pankartlarla "Biz buradayız evde kal Düzce" çağrısı yaptılar.Vatandaşların özellikle 60 yaş üstü bireylerin mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları çok acil bir durum olmadıkça hastaneye gitmemeleri istendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA