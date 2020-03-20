Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Sağlık personelinden komandolara cevap - Haberler

Sağlık personelinden komandolara cevap

Sağlık personelinden komandolara cevap Şemdinli'de görev yapan komando birliği, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarını desteklemek için alkışladı.

20.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:25
Sağlık personelinden komandolara cevap
İSTANBUL - Şemdinli 'de görev yapan komando birliği, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarını desteklemek için alkışladı. Sağlık çalışanları da, görevi başında olan Mehmetçik'e cevap göndererek minnettarlıklarını sundu.
Şemdinli Komando Taburu Ergültepe Üs Bölgesi'nde görevini yapan komandolar, korona virüse karşı amansız mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için alkışladı. Mehmetçik'in sağlık çalışanlarına destek mesajı gönderdiği videoda, "Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailemiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi, ardından sağlık çalışanları alkışlandı. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlilerinden de Mehmetçik'e cevap gecikmedi. Sağlık çalışanları, kendilerine destek olan Mehmetçik'e selam gönderdiği videoda, "Şemdinli Komando Taburu Ergültepe Üs Bölgesi'nde sizler fedakarca vatan nöbetindeyken sizlere minnettarlığımızı sunarız. Geride bıraktığınız aileleriniz ve sevdikleriniz bizlere emanet. Sizler vatan sattında bizler sağlık sattında halkımız için nöbetteyiz. Vatandaşımız evinde kaldığı için çok teşekkürler Türkiye" ifadeleri yer aldı. Videonun sonunda sağlık çalışanları asker selamı ile Mehmetçik'i selamladı. İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video izleyenleri duygulandırdı. Sağlık personelinden komandolara cevap

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Sağlık personelinden komandolara cevap
Etiketler : Şemdinli, Komando, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Kahraman komandolardan sağlıkçılara alkışlı destek - Haberler Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı - Haberler Pakistan'da maden ocağında patlama: 7 ölü, 4 yaralı - Haberler Dağda mahsur kalan keçi 2 gündür kurtarılmayı bekliyor - Haberler Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin Cuma namazı kılınmadı - Haberler Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi - Haberler Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi - Haberler Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak - Haberler Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Loading