Sağlık Personelinden Organ Bağışı İçin Farkındalık Konseri

Bakırköy
Dr. Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık personeli, "Farkında ol, sen de hayat kurtar" temasıyla organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak için konser verdi. Cem Karaca
Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, hastanenin doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinden oluşan koronun şefliğini Dr. Murat Polat
yaptı.
Koro, aralarında "Rüyalar Gerçek Olsa", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" ve " Beyoğlu
'nda Gezersin"in de olduğu eserleri seslendirdi.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş
, organ bağışının ve naklinin, 20'nci yüzyılın son çeyreğinde tıp alanında ortaya çıkan mucizevi bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.
Dünyada maalesef organ nakli yapılmazsa yaşamı ölümcül tehlike altında olanların sayısının çok fazla olduğunu ifade eden Güneş, "Ülkemizde 2018 yılı verilerimize baktığımızda toplam nakil bekleyen 30 bine yakın hastamız vardır. Yine 2018 yılı içerisinde 5 bine yakın nakil gerçekleşmiştir. Organ bağışlayan gönüllü sayımız 350 bine ulaşmış. Bunun 132 bini 2017 yılı içerisinde bağışlanmıştır. Bu da bu konuda duyarlılığımızın giderek arttığını anacak yeterli olmadığını göstermektedir." diye konuştu.
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk
de Türkiye
'de 81 milyon içinde 63 bin kişinin diyalizle hayatını idame ettirdiğini söyledi.
Böbrek nakli için 23 bin kişinin sıra beklediğini dile getiren Erk, 2017 yılı verilerine göre yılda 3 bin 430 böbrek nakli gerçekleştiği ve gerçekleşen böbrek nakillerinin yüzde 78, 79'unun canlıdan, akrabadan nakil, yüzde 21, 22'inin ise kadavradan nakil olduğunu belirtti.
Organ nakli konusunun gündeme getirilmesi gerektiğine değinen Erk, "Türk insanı gönülden verir, bonkördür, bağış yapmasını sever ama organ deyince durum değişiyor. Biraz cimrilik başlıyor." şeklinde konuştu.
Hastanede organ nakli yapılan hastalar da, organ nakliyle hayata döndüklerini dile getirerek, organ bağışının yaygınlaşmasını istedi.
Sadi Konuk,Bakırköy
13 Aralık 2018 Perşembe 23:50