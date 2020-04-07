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Sağlık personeline motivasyon etkinliği

FİNİKE Devlet Hastanesi yönetimi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun çalışan temizlik ekibi ve güvenlik görevlilerine motivasyon etkinliği düzenledi.

07.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:47
Sağlık personeline motivasyon etkinliği

FİNİKE Devlet Hastanesi yönetimi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun çalışan temizlik ekibi ve güvenlik görevlilerine motivasyon etkinliği düzenledi.

Finike Devlet Hastanesi yönetimi, yardımcı sağlık çalışanları, hemşirelere, güvenlik ve temizlik personeline motivasyon amaçlı sürpriz etkinlik düzenledi. Hastane yemekhanesinde fiziksel mesafe dikkate alınarak hazırlanan sürpriz programa; Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt, hastane idari personeli ve sağlık çalışanları katıldı. Programda, içeriye alkışlarla giren hastane yönetimi sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istediklerini belirten Başhekim Kurt, Özellikle dezenfeksiyonun ve hijyenin önemli olduğu bu günlerde riskli bölgelerde hizmet veren personelimize ikramda bulunmanın yanı sıra çiçek hediye ederek teşekkür ettik. Hastanedeki gizli kahramanlarımızın özverili çalışmaları unutulmasın istedik dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Finike, Güncel
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