Sağlık Personeline Problem Çözme ve Analiz Eğitimi

Tekirdağ
'da sağlık personellerine problem çözme ve analiz eğitimleri başladı.
Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi İçin Problem Çözme ve Kök Neden Analizi Eğitimi kapsamında oluşturulan ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ve Trakya
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin
tarafından imzalanan proje kapsamında eğitim veriliyor.
Proje kapsamında uzman eğitimci tarafından Kalite Yönetim ve Verimlilik Birimlerinde çalışan kalite yönetim direktörlerinin mesleki açıdan problem çözme süreçlerinde doğru analizi yapabilecek ve süreci yönetebilecek personel yetiştirmek amaçlanıyor.
32 kişinin katıldığı ve 2 gruptan oluşan eğitim faaliyetleri 4 gün devam edecek.
Trakya Bölgesi,Tekirdağ
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:30