20.06.2019 13:17
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Sağlık sektörüne "siber kalkan"

Sağlık sektörüne "siber kalkan"

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, sağlık sektöründe kullanılan internete bağlı cihazların siber güvenliğine yönelik Başkent Üniversitesi ile protokol imzaladı.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, sağlık sektöründe kullanılan internete bağlı cihazların siber güvenliğine yönelikBaşkent Üniversitesiile protokol imzaladı.
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu protokolle, hastanelerdeki medikal IoT (Internet of Things) cihazlara karşı özelleşmiş saldırıları tespit edecek IoT-Medic sistemi geliştirilecek.
STM Genel MüdürüMurat İkinci, kritik alt yapıların korunması amacıyla yerli ve milli bütünleşik siber güvenlik çözümler geliştirdiklerini kaydederek, "Sağlık sektörü bugün siber tehditler karşısında direncini artırmamız gereken kritik alanlardan birini teşkil ediyor. Tehditleri zafiyet yaratmadan tespit edecek proaktif bir güvenlik çözümü olan IoT-Medic sistemini geliştirmek üzere Başkent Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği, bu anlamda sağlık sektörümüz için büyük bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal da protokolün önemine dikkati çekerek, "Başkent Üniversitesi olarak STM ile imzaladığımız bu protokol ile sağlık sektörüne yönelik olası saldırıların önüne geçilmesini sağlayacak bir projeye katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık sektörüne yönelik siber saldırılar hasta bilgilerinin ifşa edilmesinden, hastanın hayatını kaybetmesine kadar uzanan sonuçlara yol açabiliyor. Proje ile geliştirilecek IoT-Medic, hastanelerde kullanılan medikal IoT cihazların envanterinin çıkarılmasını, bu tür cihazlara karşı yapılabilecek saldırıların tespit edilerek raporlanmasını sağlayacak.
Kaynak: AA
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