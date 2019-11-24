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Sağlık-Sen Adana İl Divan Kurulu toplantısı yapıldı

Sağlık-Sen Adana Şubesi İl Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

24.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:26Sağlık-Sen Adana İl Divan Kurulu toplantısı yapıldı
Sağlık-Sen Şubesi İl Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, şube binasında gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını ifade eden Nennioğlu, sorunların çözümü için çalıştıklarını kaydetti.
Nennioğlu, sağlık çalışanlarının sorunlarının başında kreşin geldiğini, bu konunun takipçisi olduklarını aktardı.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da sağlık çalışanlarının çok önemli bir iş yaptığını belirtti.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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