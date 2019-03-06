Sağlık-Sen Batman Şube Başkanı Maruf Yalçın Açıklaması

Kaynak: AA

Sağlık-Sen Batman Şube Başkanı Maruf Yalçın, "2019 yılı yatırım programına alınan 200 yataklı devlet hastanesinin 700-800 yataklı olarak revize edilmesini istiyoruz." dedi,Bir kafeteryada düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, Batman'ın kamu hastanelerinde yatak sayısının düşük olduğunu belirterek, yatırım programına alınan 200 yataklı devlet hastanesinin Batman'ın gelişen ve büyüyen nüfusu karşısında yetersiz kalacağını düşündüklerini söyledi."2019 yılı yatırım programına alınan 200 yataklı devlet hastanesinin 700-800 yataklı olarak revize edilmesini istiyoruz." diye konuşan Yalçın, her bir vatandaşın en iyi, en kaliteli ve en konforlu koşullarda hizmet almasını arzuladıklarını belirtti.Yalçın, "Ülkemiz 2002'den sonra Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sağlık sisteminde ve sağlık hizmetlerinde devrim niteliğinde gelişmelere şahit oldu. Bu gelişmeler sonucu yurt dışından tedavi için birçok hasta ülkemizi tercih etmeye başladı." diye konuştu.Sağlık alanındaki bu güzel gelişmelerin devam etmesini ve sağlık hizmetlerindeki kalitenin ve hasta memnuniyetinin artmasını istediklerini dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:"Batman'ın nitelikli yatak kapasitesinin ivedi şekilde arttırılması elzem. Bu ihtiyaç Batman için ertelenemez bir ihtiyaç. Yeni hastane projesinin en az 700-800 yataklı revize edilmesi hem il hem de çevre illerden sağlık hizmeti için Batman'ı tercih edenler için önemli olacaktır. Hastanenin vatandaşların 3. basamak sağlık hizmeti alabileceği Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsüyle hizmete açılmasını talep ediyoruz."