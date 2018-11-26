Sağlık-Sen Bayburt Şubesinden Vali Pehlivan'ı Ziyaret

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:45



26 Kasım 2018 Pazartesi 12:45

Sağlık-Sen Bayburt Şubesi Başkanlığına yeni seçilen Cemil Demir ve yönetim kurulu üyeleri Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Pehlivan, Sağlık-Sen Bayburt Şubesi Başkanı Cemil Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir süre sohbet ederek üstlendikleri görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu ve başarılar temenni etti.Ziyarete Sağlık-Sen Bayburt Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Turhan, Gökhan Akdağ, Ömer Namık Hoso, Sevinç Şık Akkoyun, Asuman Yağar ve Hüseyin Uygun katıldı. - BAYBURT