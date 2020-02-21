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Sağlık-Sen'den 112 ekiplerine saldırıyla ilgili açıklama

Muğla Sağlık-Sen İl Başkanı Özcan Çiçek tarafından Muğla'da 112 ekibine bıçakla saldırılmasının ardından basın açıklaması yapıldı.

21.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:14Sağlık-Sen'den 112 ekiplerine saldırıyla ilgili açıklama
Sağlık-Sen İl Başkanı Özcan Çiçek tarafından Muğla'da 112 ekibine bıçakla saldırılmasının ardından basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Tek gayeleri; sağlık hizmeti sunmak, şifa vermek, can kurtarmak olan sağlık çalışanlarına yapılan şiddet asla kabul edilemez. Şiddet, sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit etmekte, dolayısıyla sağlık hizmeti sunumunu da engellemektedir. Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir! Bir şahsın, hasta annesine yardım eden Muğla 112 ekibimize bıçakla saldırdığını üzüntü ve endişeyle öğrendik. Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesinde gece yarısı meydana gelen olayda aynı zamanda alkollü olduğunu öğrendiğimiz şahsın ekibimize zarar verememiş olması en büyük tesellimizdir. Edindiğimiz son bilgiye göre şahıs tutuklandı ve Muğla Sağlık-Sen olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddeti engellemeye yönelik alınacak tedbirlerle ilgili Sağlık-Sen olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da çalışmalarımız devam edecektir. Sağlıkta şiddetin olduğu her yerde dik duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Sağlık çalışanları olarak bizler, bayram-tatil, gece-gündüz demeden ailesinden fedakarlık yaparak özveriyle çalışan büyük bir aileyiz. Böylesine özveriyle görevlerini yapan sağlık çalışanlarının halkımızdan tek bir isteği bulunmaktadır: Lütfen sağduyulu olun ve şifa veren ellere zarar vermeyin. Muğla 112 ekibinde görevli çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddetin her türlüsünün her yerde son bulmasını temenni ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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