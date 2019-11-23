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Sağlık Sen'den Çifteler Belediyesi'ne ziyaret

Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ı makamında ziyaret etti.

23.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:32Sağlık Sen'den Çifteler Belediyesi'ne ziyaret
Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ı makamında ziyaret etti.

Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Bıyık "İlçemiz adına gerçekleştireceğimiz ortak projeler konusunda Sağlık Sen Başkanımız ile birlikte karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Hayata geçireceğimiz sosyal sorumluluk projelerinde istişarelerimiz ve görüşmelerimiz sürecektir. İlçemiz Çifteler için planlanan ve yapımı devam eden projelerimiz kısa sürede hayata geçecek" dedi.

Sağlık Sen Başkanı Hasan Hüseyin Köksal ise, Başkan Bıyık'ın hoş sohbeti, ilgi ve alakası için Yönetim Kurulu üyesi arkadaşları adına teşekkür etti. Köksal, "Sağlık Sen Şubesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde Belediye Başkanımız Kadir Bıyık ile karşılıklı görüşerek ortak projeler konusunda istişarelerde bulunduk" dedi.

Ziyaret sonunda Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'a tablo hediye etti. - ESKİŞEHİR

Hüseyin Köksal, Kadir Bıyık, Çifteler, Güncel

Kaynak: İHA

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