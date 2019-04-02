Sağlık Sen'den Doktora Şiddete Tepki

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Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, sağlıkta şiddetin önlenmesi noktasında gerekli önlemlerin alınmasını istediklerini belirtti.Süral, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in Bornova ilçesi Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde görevli bir doktorun hasta yakınları tarafından darp edildiğini ifade etti.Doktora "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Süral, saldırıyı kınadıklarını aktardı.Süral, sağlıkta şiddetin önlenmesi noktasında gerekli önlemlerin alınmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Sağlık hizmetleri kamu adına sunulan bir hizmettir, sağlık çalışanları da kamu hizmeti sunmaktadır. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet, topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda sorunun temeline inilmeli, gerekli adımlar atılmalı, aktif yaklaşımlar sergilenerek gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır."