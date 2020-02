Sağlık-Sen'den döner sermaye açıklaması

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube üyeleri, döner sermaye ödemelerinin üç ay geriden yapıldığını ve özlük haklarının zamanında alamadıklarını belirterek basın açıklamasında bulundu.Sağlık-Sen'e bağlı sağlık çalışanları fazla mesai ücretleri ve döner sermaye ödemelerinin üç ay geriden yapıldığını belirterek basın açıklaması gerçekleştirdi. Dicle Üniversitesi Poliklinikleri önünde gerçekleştirilen açıklamayı grup adına Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Veysel Cangül okudu. Cangül, bu durum çalışanların özlük haklarından doğan kazançlarını zamanında almalarına engel teşkil ettiğini, bugün burada yaşanan bu gecikmeli ve kesintili ödemelerin ülkedeki tüm üniversite hastanelerinde yaşandığını savundu. Üniversite hastanesinde fazla mesai ücretleri ve döner sermaye ödemeleri üç ay geriden yapıldığını aktaran Cangül, bu durumun çalışanların özlük haklarından doğan kazançlarını zamanında almalarını engellediğini dile getirdi. Cangül, "Bugün burada yaşanılan bu gecikmeli ve kesintili ödemeler ülkemizdeki tüm üniversite hastanesinde yaşanmaktadır. Yani bu durumun yaşanmasından sağlık çalışanları sorumlu olmadığı gibi bu durumun sebebi de sağlık çalışanları değildir. Aksine şuan bile üniversite hastanemizde yatak doluluk oranları yüzde 90 civarındadır, bu da gösteriyor ki, bizler çalışmadığımız için değil çalıştıkça sıkıntı yaşıyoruz. Bu mali kötü gidişatın finansmanın, sağlık çalışanlarının döner sermaye ve fazla mesai ücretlerinin yapılması tarafımızca kabul edilemez. Kamuoyunu bu anlamda bilgilendirmekte fayda var düşüncesiyle bir örnek vermek istiyorum. Ben burada doların kuruna ya da bir başka şeye değinmeyeceğim sadece şunu söylemek istiyorum. Bizler 2011 yılında herhangi bir ürün satıyoruz ve yıl 2020 halen aynı ürünü daha kaliteli ve ulaşılabilir satıyoruz. Maalesef ki bu sattığımız ürünün fiyatı 2011 yılıyla aynı, sizce bu durumda şirketin ya da işletmecinin batmasından daha doğal ne olabilir. Üniversite hastanelerini bu şekilde çalıştıranların iyi düşünmesi gerekiyor ve bir an önce adım atmaları gerekiyor. 2011 yılından beri Sağlık Uygulama Tebliğinin sadece küçük bir kısmı güncellenmiş bütününe bakıldığında ise güncelleme yapılıp reel gerçeklerle örtüşen bir sut fiyatlanmasının yapılması hastanelerimizin sağlığı için gereklidir" dedi.Döner sermayenin her ay zamanında yatırılması talebiÜniversite hastanelerinin bilinçli ya da bilgisizlikten borç batağında olduğunu savunan Cangül, "Bu sorun, yarın içinden çıkılamaz bir hal almadan önce, ilgili ve yetkili mercileri bu konu için acilen çözüm üretmeye davet ediyoruz. Konunun muhatapları bilmelidirler ki bu kötü mali tabloyu değiştirmek sağlık çalışanlarının sorumluluğunda değildir. Aynı zamanda geciken fazla mesai ücretleri ve döner sermaye ödemeleri sağlık çalışanlarının büyük bir sorunu olmuş durumdadır. Bugün nöbetine, mesaisine gelen her çalışan alın terinin karşılığını zamanında ve kesintisiz alma hakkına sahip olmalıdır. Bu ödemeler normalin dışına çıkınca iş barışı ve huzur bozulmaktadır. Bir ay boyunca izin kullanan sağlık çalışanı ile 120 saat fazla mesai yapan sağlık çalışanı aynı ücreti alıyorsa burada iş barışı ve huzuru bozulmuş demektir. İş barışı ve huzurunun sağlanması için döner sermaye ödemeleri ile fazla mesai ücretlerinin her ay düzenli olarak yatırılması gerekmektedir. Hatta şunu da söylemek yanlış olmayacak mevcut gidişat devam ederse önümüzdeki yıllarda hastanemizin bütün geliri ancak maaş ödemelerine yetecek. Bir yandan artan işçi maaşları bir yandan artan ek ödemeler, bir yandan artan tıbbı malzeme ücretleri ve diğer bir yandan ise sabit kalan global bütçe sözleşmeleri bulunduğumuz durumu tümüyle özetlemektedir" diye konuştu.Sendika üyeleri basın açıklamasından sonra dağılarak işlerinin başına döndü. - DİYARBAKIR