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Sağlık-Sen'den kan bağışına destek

Sağlık-Sen Siirt Şubesi üyeleri, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

04.10.2019 13:10
Sağlık-Sen Siirt Şubesi üyeleri, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.
Siirt Devlet Hastanesinde düzenlenen törene katılan Sağlık-Sen Şube Başkanı Vesim Eviz, sağlık çalışanları ve sendika üyeleri kan bağışı yaptı.
Eviz, Türk Kızılayının stokta kan ihtiyacının azalması çağrısına destek vermek için kan bağışında bulunduklarını söyledi.
Herkesi kan vermeye davet eden Eviz, şunları kaydetti:
"Sivil toplum kuruluşu olarak sorumluluğumuzun ve toplumun öncüsü olduğumuzun bilinciyle hareket edip toplumu bilinçlendireceğiz. Bugün bağışlayacağımız kan hemen lazım olmayabilir ama bir depremde veya bir doğal afette çok önemli bir ihtiyaç olacaktır."
Türk Kızılayı Şube Başkanı Nihat Altunç da kan bağışından dolayı sağlık çalışanları ve sendika üyelerine teşekkür etti.
Sağlık-Sen'den kan bağışına destek

Sendika, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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