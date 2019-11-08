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Sağlık Sen'den Kazım Kurt'a ziyaret

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık Sen) Eskişehir Şubesi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

08.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:29 Sağlık Sen'den Kazım Kurt'a ziyaret
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık Sen) Şubesi, Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Başkan Kurt'a Türk Bayrağı ve Memur Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın tablosunu hediye eden Köksal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Kurt'u Odunpazarı'nda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar nedeniyle tebrik etti.

Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı'nı halkçı, sosyal demokrat, katılımcı bir yönetim anlayışı ile yönettiklerini belirtti. Eskişehir'de bulunan sendika, meslek odası ve demokratik kitle örgütleri ile bir araya gelmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Kurt, Köksal ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kazım Kurt, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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